Глава Следственного комитета потребовал доложить о бесчинствах мигрантов в Свердловской области

Речь идёт о посёлке Натальинск Красноуфимского районаО противоправных действиях мигрантов в посёлке Натальинск Красноуфимского района Свердловской области потребовал доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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