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Царьград

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Глава Следственного комитета потребовал доложить о бесчинствах мигрантов в Свердловской области

Глава Следственного комитета потребовал доложить о бесчинствах мигрантов в Свердловской области

Речь идёт о посёлке Натальинск Красноуфимского районаО противоправных действиях мигрантов в посёлке Натальинск Красноуфимского района Свердловской области потребовал доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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ММ
Макс Максимов
Опять полиция взятками подкуплена? А как же закон?
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