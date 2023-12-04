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Лука Дончич, Шэйдон Шарп, Келдон Джонсон и Виктор Вембаньяма – в подборке лучших моментов сезона НБА на данный момент

Лука Дончич, Шэйдон Шарп, Келдон Джонсон и Виктор Вембаньяма – в подборке лучших моментов сезона НБА на данный момент

НБА представила подборку лучших моментов стартового отрезка нового сезона. В видео среди прочих вошли эпизоды с участием Луки Дончича («Даллас»), Шэйдона Шарпа («Портленд»), а также игроков «Сан-Антонио» Келдона Джонсона и Виктора Вембаньямы.

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