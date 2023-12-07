Илья Кива убит в Московской области. Подробности биографии «внезапно прозревшего» экс-правосека*

Анфиса Иванова

Ладно бы сам блуждал...заблуждался...убивал...Но самое страшное - породил фашистскую, ненавистническую всего российского мира фашистскую гидру...которая его же и сожрала ! Говорит- пере- осознал, пере -осмыслил...а гидра его как живой организм его личной ненависти и агрессивно жестокого желания истреблять русский народ и Россию - НЕТ! Она окрепла, умножилась, и зло живет, пожирая уже и и своих отцов-гидраков и плодит свое потомство по всей зашоренной её же ненавистью " великой" Украине, которые убивали и продолжают убивать и народы донецких " сепаров" и наших ребят СВО и гражданское невинное население... Кивы нет, а преступная его деятельность живет! Что же, - кара его настигла с обеих сторон . Думаю я, - справедливо ли?! У меня ответа нет, - суда над ним в России не было...Но кара лучше меня знает. Я ему не верила никогда - ни здесь, в нашем доме, ни там на хохляндии. Медведчуку приготовиться следующим - он тоже один из " родителей " бандеровщины и фашистского хохляцкого националима!!!! Эти гидры - они такие ! Вот только меня недоумение гложет - почему?! ну почему мы принимаем и прячем у себя этих " основателей" украинского фашизма?!