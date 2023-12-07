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Закон и Порядок

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Илья Кива убит в Московской области. Подробности биографии «внезапно прозревшего» экс-правосека*

Илья Кива убит в Московской области. Подробности биографии «внезапно прозревшего» экс-правосека*

Илья Владимирович Кива родился 2.06.1977 в Полтаве. Учился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме по специальности "обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", Полтавском государственном педагогическом институте им.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ладно бы сам блуждал...заблуждался...убивал...Но самое страшное - породил фашистскую, ненавистническую всего российского мира фашистскую гидру...которая его же и сожрала !  Говорит- пере- осознал, пере -осмыслил...а гидра его как живой организм его личной ненависти и агрессивно жестокого желания истреблять русский народ и Россию - НЕТ! Она окрепла, умножилась, и зло живет,  пожирая уже и и своих отцов-гидраков  и плодит свое потомство по всей зашоренной её же ненавистью &quot; великой&quot; Украине, которые убивали и продолжают убивать и народы донецких &quot; сепаров&quot; и наших ребят СВО  и гражданское невинное население...  Кивы нет, а преступная его деятельность живет!  Что же, - кара его настигла  с обеих сторон .  Думаю я, - справедливо ли?! У меня ответа нет, - суда над ним в России  не было...Но кара лучше меня знает. Я ему не верила никогда - ни здесь, в нашем доме, ни там  на хохляндии.  Медведчуку приготовиться следующим - он тоже один из &quot; родителей &quot; бандеровщины и фашистского хохляцкого националима!!!!  Эти гидры - они такие !  Вот только  меня недоумение гложет - почему?! ну почему мы  принимаем и прячем у себя этих &quot; основателей&quot; украинского фашизма?!
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