В США заявили, что к концу 2024 года добиваются переговоров России и Украины на выгодных для Киева условиях

Представитель Белого дома также допустил, что Киев снова может провести контрнаступлениеВ США добиваются, чтобы Россия в конце 2024 года пошла на переговоры по урегулированию конфликта на Украине на условиях, выгодных Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии