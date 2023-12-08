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В США заявили, что к концу 2024 года добиваются переговоров России и Украины на выгодных для Киева условиях

В США заявили, что к концу 2024 года добиваются переговоров России и Украины на выгодных для Киева условиях

Представитель Белого дома также допустил, что Киев снова может провести контрнаступлениеВ США добиваются, чтобы Россия в конце 2024 года пошла на переговоры по урегулированию конфликта на Украине на условиях, выгодных Киеву.

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