Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA

Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта и стал чемпионом мира по версии WBA В Дубае завершился титульный поединок в бриджвейте, в котором Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко оспаривал пояс чемпиона мира по версии WBA с Леоном Хартом.
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