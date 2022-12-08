Активистка Оуэнс рассказала о коррупционных схемах использования помощи США Украине

Такер Карлсон и Кэндис Оуэнс: Зеленский и украинские чиновники требуют, чтобы США оплачивали им покупку недвижимости в Швейцарии Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский и украинская политическая верхушка используют американскую финансовую помощь на покупку элитной недвижимости в Швейцарии.
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