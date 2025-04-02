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РИА Новости: суд обязал актера Панина погасить долг по кредитной карте матери

РИА Новости: суд обязал актера Панина погасить долг по кредитной карте матери

Актер Алексей Панин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом) по решению суда обязан погасить долг в размере 167 тысяч рублей по кредитной карте матери, которой нет в живых.

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