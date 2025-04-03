Глава ЕК назвала пошлины, введенные США, серьезным ударом по бизнесу

Универсальные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 апреля в социальной сети X (бывший Twitter).
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