Батюшки назвали дни, в которые категорически не рекомендуется посещать кладбище

Священники объяснили, в какие дни посещение кладбища грозит неприятностямиВ "ФедералПресс" узнали от батюшек, что православным не стоит ходить на кладбище, когда по календарю принято праздновать Пасху и Троицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии