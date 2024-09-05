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Батюшки назвали дни, в которые категорически не рекомендуется посещать кладбище

Батюшки назвали дни, в которые категорически не рекомендуется посещать кладбище

Священники объяснили, в какие дни посещение кладбища грозит неприятностямиВ "ФедералПресс" узнали от батюшек, что православным не стоит ходить на кладбище, когда по календарю принято праздновать Пасху и Троицу.

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