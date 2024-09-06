Белорусские инженеры рассказали о преимуществах информационного моделирования

Как работает BIM? Помимо внедрения в BIM основных пространственных показателей (ширина, высота и глубина), возможны также: • использование временного показателя в качестве четвертого измерения;• прогнозирование стоимости проекта;• учет аспектов окружающей среды и устойчивости зданий и сооружений;• анализ особенностей управления объектами в течение всего срока службы.