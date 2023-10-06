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На Украине планируют изъятие более 800 единиц российского движимого имущества

На Украине планируют изъятие более 800 единиц российского движимого имущества

Более 800 единиц российского движимого имущества планируют конфисковать на Украине, соответствующий проект указа главы киевского режима Владимира Зеленского одобрило правительство страны.

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