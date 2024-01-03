Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Учёные узнали, как гарантированно определить уровень технологического развития инопланетной цивилизации

Учёные узнали, как гарантированно определить уровень технологического развития инопланетной цивилизации

Как ни странно, наличие кислорода и воды в сигнатурах атмосфер экзопланет недостаточно для вероятного обнаружения там технологически высокоразвитых цивилизаций, что убедительно обосновала группа европейских астрофизиков.

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