Учёные узнали, как гарантированно определить уровень технологического развития инопланетной цивилизации

Как ни странно, наличие кислорода и воды в сигнатурах атмосфер экзопланет недостаточно для вероятного обнаружения там технологически высокоразвитых цивилизаций, что убедительно обосновала группа европейских астрофизиков.
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