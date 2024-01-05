Титов видит главную проблему экономики в том, что МСП не занято производством

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим.
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