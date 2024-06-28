«Сбер» выпустил сервис GigaCheck. Он определяет написанный ИИ текст

«Сбер» представил технологию, которая определяет, создан ли тот или иной текст человеком или же он сгенерирован с помощью искусственного интеллектаДемо-версия GigaCheck уже доступна для тестирования на сайте и в боте Telegram.
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