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«Сбер» выпустил сервис GigaCheck. Он определяет написанный ИИ текст

«Сбер» выпустил сервис GigaCheck. Он определяет написанный ИИ текст

«Сбер» представил технологию, которая определяет, создан ли тот или иной текст человеком или же он сгенерирован с помощью искусственного интеллектаДемо-версия GigaCheck уже доступна для тестирования на сайте и в боте Telegram.

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