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Русские сделали дипломатов США идиотами

Русские сделали дипломатов США идиотами

Новость об облучении сотрудников американской дипмиссии на Кубе новым секретным русским оружием просто удивительна.

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Василий Коликов
Они такие и были, причем тут русские?
Елена Бреслова
Зачем бы русским тратить усилия, если они и так идиоты с рождения?!
mike
Браво!!! Так не только их, ещё и Европу зацепило, особенно восточную. А у хохлов вообще доза облучения не совместимая со здравым смыслом!
olga gordeeva (Кожемякина)
Видимо, после посещения Луны пиндосовские астронавты завезли в страну какую-то заразу, благодаря которой пиндосовская нация начала деградировать с огромной скоростью. Начнем хотя бы с того, что они постоянно пиарят совершенно бесплатно российских гениев, сопротивляться которым у пиндосов не хватает ни ума, ни фантазии.
Ed Red
Важно одно, сами признали повреждение головного мозга" у американских дипломатов, мы это знали давно, но вот и они поняли, осталось догадаться, что не только дипломаты идиоты, а весь запад, но это долго ...
Леонид Ла Рошель
Позволю добавить, амерские дипломаты не только идиоты, но еще и педерасты, о чём они "громко заявили", вывесив пидорский флаг на "рабочем месте".
Ed Red
Виноват, поправка по существу и принята :-)
Tatyana Fedotova
Их и облучать ничем не надо. Идиоты. Идиотизм , похоже, заразен. Глядя на Запад это просто бросается в глаза. Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.....СЮР
Ильмира Залеева
Ну, хоть один здравомыслящий остался в США??? Всякое слышали, но это уже перебор. Полная деградация в дип.представительстве США. Как же можно с ними о чем-то договариваться, если тупость пред со всех щелей. Дай бог терпение нашим дипломатам...
Ed Red
А вот это совсем не простой вопрос. Даже не представляю какая дипломатия возможна с идиотами, они уже этот дефект демонстрируют открыто, уже давно приняв его как достоинство. К характеристике Деб@ Бл@дь от Лаврова ничего не добавить. Приравнять идиотов к террористам?
Владимир Ершов
Почему сделали? Они были и есть идиоты. Были бы умными, никогда бы не стали баламутить весь мир своей агрессивностью и входить в коалицию с такими же идиотами, как Украинское нацистское руководство. Подобное тянется к подобному.
Анатолий Селиванов
у пиндосовских дипломатов мозгов никогда, а тем более в настоящее время нет и уже видимоне будет - это южное солнце выпекло им остатки мозга на кубе. у пиндосов в дипломатах похоже только кухарки, да пид...ы (тем паче после смены пола)
Тамара Фролова
Чтобы облучить мозг, его нужно иметь
Лида Орлова
Дмитрий Алексеевич
Ну тупые! Сначала набрали на работу идиотов, а потом оказалось, что это русские их дураками сделали.
Суйундук Жумалиев
Спецслужбам США нужна работа с большим бюджетом, поэтому они придумывают русский след- это второе. А первое это то, что их дипломаты облучаются от тех источников с которыми они сами часто работают по заданию собственного государства. Руководству США необходимо свою ответственность перед своими гражданами ( дипломатами-спецслужбами) переложить на Россию. Очень хитро. В-третьих, они это готовят для следующих раундов " большой шумихи" по России.
Andrey Korolkevic
Как можно поразить чем то безмозглых?
Людмила Нефедова
!!!
Людмила Нефедова
!!!
Александр Бабин
Оказывается-Баширов и Петров ещё в 2016г.засветились.
Наталья Попова
Нет, уважаемый. Петров и Боширов засветились ещё раньше- в 2012 году, когда взрывали оружейные склады в Чехии. Сейчас Чехия выдвинула России счет на 32 млн.евро за ущерб. Европа, руководимая и контролируемая безмозглыми из США, сама становится таковой.
Евгений Решетников
Нееет уважаемая, Петров и Боширов организовали французскую революцию и все войны в Европе, а также кончина Римской империи - их дело, да и фараонов они перебили.... Ну и так далее - диназавров тоже они - НОВИЧКОМ....
Владимир Янов
А диарея не наблюдалась? Это видимо, от "Циркона"?
Сергей Якимов
Какое то странное объяснение тупости и дебилизма дипломатов и военных США!
Светлана Худякова
То что у пиндосов не все в порядке с мозгами видно не вооруженным взглядом.Что можно взять с людей признавших себя ни он и она,а оно.
Владимир Андрианов
Да, а вот с хохлятским руководством, явно перестарались, там мозги высохли до нуля...))) Хорошо когда есть на кого свалить. Мозгов нет, идиот, кто виноват? Петров и Баширов hayley likely
Лариса Абросимова
Что касается повреждения мозгов, так у американцев похоже это врожденное, генетически обусловленное. Такую ахинею что они порой несут людям с нормальными мозгами в голову не придет никогда.
Юрий Васечкин
у...бки псаки беремена петров виноват без меня на блядки сорвался
Мухтар Муслихов
Не догоняю это что за набор слов "..импульсная радиочастотная энергия.." , но приходит мысль что это что то с ног сшибающее, которое в комбинации с новичком с ног сшибающее, начиная от англистских лавочек кончая трапами америкосовских авиалайнеров...
oleg19
Американских дипломатов не нужно делать идиотами. Они уже рождаются такими...
Николай Смирнов
Я горжусь нашим ГРУ, хорошо работают ребята, облучают "амба-лучами" американских дипломатов, политиков, президентов и даже нашу любимицу Джен Псаки, а безмозглым, у кого нечего облучать, в Афгане головы отрезают. Буша вон как классно облучили, да и Обаму с Трампом не миновало это мероприятие. http://www.mistakes.ru/humor/bushism
Наталия Золотова
Ну если у них учёные пишут научные труды - как влияет полет бабочки на размножение божьей коровки, а так же глядя на их президента, у которого деменция, а может они там все заразились ею? 😳
Aнатолий Райков
Людмила Анисина
Ну нужно же как-то объяснять им весенне-летне-осенне-зимние обострения шизофренических высказываний своих дипработников)))
Aнатолий Райков
Сочиняют всё прямо на ходу,чтобы Россию обвинить в чём то.Ну если у дипломатов из США дерьмо в голове произвольно закипает,а мы тут причём.Почаще перед афроамериканцами на колени вставайте и всё пройдёт.
Леонид Попивняк
....а там у них в головах было что облучать????.....они в неё едят....)))))
Olga Bel
Господи, что происходит с пиндосией? Ну не может же быть, чтобы там все одновременно отупели до уровня бандерлогов ((( Видите ли, Россия облучает чем-то мозги их дипломатов... Вы это серьёзно? а там есть что облучать? у меня подозрение, что они на должности дипломатов уже изначально отбирают без мозга или с минимальными зачатками мозга. И эти зачатки трудно повредить ещё больше, чем они уже сами себе повредили. Прямо эпидемия с этими пиндосами: если не удаётся назначить своих безмозглых дипломатами, они их пристраивают политиками или чиновниками высшего звена... Деградация полная и тотальная, они ещё тупее, чем думал Задорнов... И ЭТИ М***** учат нас не ковыряться в носу (сорри, несут нам свет деРЬмократии)???
Леонид
Не, не, не...в ГРУ, конечно, профи служат, но дураков от рождения на нас вешать не надо. "Пиндос толераснутый"...он на генетическом уровне формируется, так что Петров и Боширов "тут не стояло". :о)))
bianka Белая
На планете бушует не только эпидемия ковида, но и эпидемия идиотии. Чемпионами по заболеваемости является Украина. СшА...как сказать, у них либо второе место, либо с хохлами первую ступень пьедестала делят.... Печально то, что и среди граждан нашей страны распространяется эпидемия идиотии. И очень похоже,что заразу завозят американцы.
Ольга Густова
Ну надо же, оказывается, какие мы всемогущие и вездесущие.
Людмила Свириденко
Судя по статье, там и облучать никого не надо. Они там с детства все "облученные".
Жастлек Жакупов
Прав был покойный Задорнов: - НУ ТУПЫ-Ы-Ы-Е!!!
Svetlana Kuzmina
Тошнота и головокружение это признаки короновируса, а вот если у американцев будет наблюдаться учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями - вот это точно "облучение"))))
Геннадий Бережнов
Тут и делать то ничего не надо, природа уже позаботилась!
Альбина Колесникова
Да на хрен вы нужны России руки о вас марать? большей глупости не возможно придумать ,господа американцы у вас и правда помрачение в уме похоже сама природа вас не любит....то у вас гейпарады,то однополые браки, а так же свободные отношения меж тем отсутствие детей . Да тьфу на вас.
Vasja Chabibulin
Май'ДАУНЫ
владимир буданов
Жаль Задорнова нет, сколько материала!
Johann H246fner
АЛЕКСАНДР
Проводить такие атаки, чтобы дохли на рабочих местах...
Ирина Серафимова (Микова)
Половина мира больна паранойей
rar
Весьма обидно! До русских они были трижды идиотами...
C Major
еще в 90-х,когда армию разваливали,а пиндосы организовали так называемые курсы переобучения для наших офицеров,то уже тогда были случаи(мой сослуживец),когда абсолютно здоровые люди после 6 месяцев пребывания там возвращались и внезапно умирали от опухоли головного мозга.Так что это обычная пиндосовская практика -"держи вора"- свалить на другого то,чем они сами реально и занимались.Из той же оперы,траванули Скрипалей, подделали анализы Навального и пр -одна цепочка,а цель та же..
Евгений МакЛауд
теперь понятно поведение чиновников, депутатов и прочей продажной швали нашедших себе конурку в маями и прочих лондонах. Они не предатели и не идиоты, они тоже попали под облучение в пендосии, но видимо излучатели стоят и в думе и в совете федерастов и даже в кремле, ведь пэсков такую пургу гонит(с) Ай да петров, ай да баширов, ай да расейские учёные. Почему молчит наглия??
Елена игрик
Ну, значит пора и им предъявить за наших Хворостовского и Задорнова (Фрискас в расчет не берем, кошачий корм опасности не представляет).
Valery
Русские сделали дипломатов США идиотами. Петров и Боширов в интервью Американской газете zachiotnyi pizdeosh, признались, что получилось это, практически, без усилий.
Eugene69072
Как можно из идиотов обыкновенных сделать каких-то особенных идиотов? Улучшить качество?
Анатолий Сундуков
Нельзя облучить мозг пиндосам в виду его отсутствия.
Владлен
Лучшим способом защиты пустой головы американского дипломата является использование кострюлей, одеваемых на голову, по образцу укропских граждан. Очень помогает путем отключения мозгов от реальной жизни. Для усиления эффекта рекомендуется совершать прыжки с повторением мантры:Хто не скаче, тот не американец".
Натали Дягилева
Радуюсь и восхищаюсь таким оружием в моей России. Это происходит так: идёт лазерный облучающий луч, натыкается на прохожего, идёт запрос в мозг - Ты дипломат? Американский? - на ответ -ДА! - На! На! тебе по кумполу за Россию... А вот если ответ - Нет!, я свой! - Сорян, братан, дальше пойду. Как-то так??? Это не я придумала, я просто объяснила их мысли кухонным языком))) Ваши варианты...
Алексей Горшков
За окошком дождь и град. Это Путин виноват! Кошка бросила котят - Это Путин виноват, Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка! Вот кончается доска У несчастного бычка, Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе! Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, Не понравилось кино, Наступили вы в г…но У любого катаклизма Объяснение одно… Знает каждый демократ - Это Путин виноват! Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте - Это Путина рука! Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки! Куча под столом г…на Это Путина вина! Засорился унитаз - Это Путина приказ, Накидал туда бычков, воду слил - и был таков! По ночам бельё ворует, стёкла в нашем доме бьёт. Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот! Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах, Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах! Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет. Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе! Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала. Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват. Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам. Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!
Коська
НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ИДИОТОМ ТОГО, КОТОРЫЙ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО ИМ БЫЛ, благодаря толерантной системе ЕГЭ США!!!
Виктор Прощенко
Родитель №1 Родитель №2 Это всё одна сторона медали вторая ещё хуже. Лучшего не будет. Там на западе деградируют с увеличением скорости.
Алла Дубинина
А может у них проклюнулись некие нормальные мозги вот им и больно- без них гегемонами себя величать проще было???

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