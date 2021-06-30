Русские сделали дипломатов США идиотами

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРусские сделали дипломатов США идиотами Новость об облучении сотрудников американской дипмиссии на Кубе новым секретным русским оружием просто удивительна.Вернуться к статье6336НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВасилий КоликовОни такие и были, причем тут русские?ЕБЕлена БресловаЗачем бы русским тратить усилия, если они и так идиоты с рождения?!MmikeБраво!!! Так не только их, ещё и Европу зацепило, особенно восточную. А у хохлов вообще доза облучения не совместимая со здравым смыслом!olga gordeeva (Кожемякина)Видимо, после посещения Луны пиндосовские астронавты завезли в страну какую-то заразу, благодаря которой пиндосовская нация начала деградировать с огромной скоростью. Начнем хотя бы с того, что они постоянно пиарят совершенно бесплатно российских гениев, сопротивляться которым у пиндосов не хватает ни ума, ни фантазии.Ed RedВажно одно, сами признали повреждение головного мозга" у американских дипломатов, мы это знали давно, но вот и они поняли, осталось догадаться, что не только дипломаты идиоты, а весь запад, но это долго ...ЛРЛеонид Ла РошельПозволю добавить, амерские дипломаты не только идиоты, но еще и педерасты, о чём они "громко заявили", вывесив пидорский флаг на "рабочем месте".Ed RedВиноват, поправка по существу и принята :-)TFTatyana FedotovaИх и облучать ничем не надо. Идиоты. Идиотизм , похоже, заразен. Глядя на Запад это просто бросается в глаза. Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.....СЮРИльмира ЗалееваНу, хоть один здравомыслящий остался в США??? Всякое слышали, но это уже перебор. Полная деградация в дип.представительстве США. Как же можно с ними о чем-то договариваться, если тупость пред со всех щелей. Дай бог терпение нашим дипломатам...Ed RedА вот это совсем не простой вопрос. Даже не представляю какая дипломатия возможна с идиотами, они уже этот дефект демонстрируют открыто, уже давно приняв его как достоинство. К характеристике Деб@ Бл@дь от Лаврова ничего не добавить. Приравнять идиотов к террористам?Владимир ЕршовПочему сделали? Они были и есть идиоты. Были бы умными, никогда бы не стали баламутить весь мир своей агрессивностью и входить в коалицию с такими же идиотами, как Украинское нацистское руководство. Подобное тянется к подобному.Анатолий Селиванову пиндосовских дипломатов мозгов никогда, а тем более в настоящее время нет и уже видимоне будет - это южное солнце выпекло им остатки мозга на кубе. у пиндосов в дипломатах похоже только кухарки, да пид...ы (тем паче после смены пола)Тамара ФроловаЧтобы облучить мозг, его нужно иметьЛида ОрловаДмитрий АлексеевичНу тупые! Сначала набрали на работу идиотов, а потом оказалось, что это русские их дураками сделали.Суйундук ЖумалиевСпецслужбам США нужна работа с большим бюджетом, поэтому они придумывают русский след- это второе. А первое это то, что их дипломаты облучаются от тех источников с которыми они сами часто работают по заданию собственного государства. Руководству США необходимо свою ответственность перед своими гражданами ( дипломатами-спецслужбами) переложить на Россию. Очень хитро. В-третьих, они это готовят для следующих раундов " большой шумихи" по России.AKAndrey KorolkevicКак можно поразить чем то безмозглых?ЛНЛюдмила Нефедова!!!ЛНЛюдмила Нефедова!!!Александр БабинОказывается-Баширов и Петров ещё в 2016г.засветились.Наталья ПоповаНет, уважаемый. Петров и Боширов засветились ещё раньше- в 2012 году, когда взрывали оружейные склады в Чехии. Сейчас Чехия выдвинула России счет на 32 млн.евро за ущерб. Европа, руководимая и контролируемая безмозглыми из США, сама становится таковой.Евгений РешетниковНееет уважаемая, Петров и Боширов организовали французскую революцию и все войны в Европе, а также кончина Римской империи - их дело, да и фараонов они перебили.... Ну и так далее - диназавров тоже они - НОВИЧКОМ....Владимир ЯновА диарея не наблюдалась? Это видимо, от "Циркона"?Сергей ЯкимовКакое то странное объяснение тупости и дебилизма дипломатов и военных США!Светлана ХудяковаТо что у пиндосов не все в порядке с мозгами видно не вооруженным взглядом.Что можно взять с людей признавших себя ни он и она,а оно.Владимир АндриановДа, а вот с хохлятским руководством, явно перестарались, там мозги высохли до нуля...))) Хорошо когда есть на кого свалить. Мозгов нет, идиот, кто виноват? Петров и Баширов hayley likelyЛариса АбросимоваЧто касается повреждения мозгов, так у американцев похоже это врожденное, генетически обусловленное. Такую ахинею что они порой несут людям с нормальными мозгами в голову не придет никогда.Юрий Васечкину...бки псаки беремена петров виноват без меня на блядки сорвалсяМухтар МуслиховНе догоняю это что за набор слов "..импульсная радиочастотная энергия.." , но приходит мысль что это что то с ног сшибающее, которое в комбинации с новичком с ног сшибающее, начиная от англистских лавочек кончая трапами америкосовских авиалайнеров...oleg19Американских дипломатов не нужно делать идиотами. Они уже рождаются такими...Николай СмирновЯ горжусь нашим ГРУ, хорошо работают ребята, облучают "амба-лучами" американских дипломатов, политиков, президентов и даже нашу любимицу Джен Псаки, а безмозглым, у кого нечего облучать, в Афгане головы отрезают. Буша вон как классно облучили, да и Обаму с Трампом не миновало это мероприятие. http://www.mistakes.ru/humor/bushismНаталия ЗолотоваНу если у них учёные пишут научные труды - как влияет полет бабочки на размножение божьей коровки, а так же глядя на их президента, у которого деменция, а может они там все заразились ею? 😳Aнатолий РайковЛюдмила АнисинаНу нужно же как-то объяснять им весенне-летне-осенне-зимние обострения шизофренических высказываний своих дипработников)))Aнатолий РайковСочиняют всё прямо на ходу,чтобы Россию обвинить в чём то.Ну если у дипломатов из США дерьмо в голове произвольно закипает,а мы тут причём.Почаще перед афроамериканцами на колени вставайте и всё пройдёт.Леонид Попивняк....а там у них в головах было что облучать????.....они в неё едят....)))))Olga BelГосподи, что происходит с пиндосией? Ну не может же быть, чтобы там все одновременно отупели до уровня бандерлогов ((( Видите ли, Россия облучает чем-то мозги их дипломатов... Вы это серьёзно? а там есть что облучать? у меня подозрение, что они на должности дипломатов уже изначально отбирают без мозга или с минимальными зачатками мозга. И эти зачатки трудно повредить ещё больше, чем они уже сами себе повредили. Прямо эпидемия с этими пиндосами: если не удаётся назначить своих безмозглых дипломатами, они их пристраивают политиками или чиновниками высшего звена... Деградация полная и тотальная, они ещё тупее, чем думал Задорнов... И ЭТИ М***** учат нас не ковыряться в носу (сорри, несут нам свет деРЬмократии)???ЛеонидНе, не, не...в ГРУ, конечно, профи служат, но дураков от рождения на нас вешать не надо. "Пиндос толераснутый"...он на генетическом уровне формируется, так что Петров и Боширов "тут не стояло". :о)))bianka БелаяНа планете бушует не только эпидемия ковида, но и эпидемия идиотии. Чемпионами по заболеваемости является Украина. СшА...как сказать, у них либо второе место, либо с хохлами первую ступень пьедестала делят.... Печально то, что и среди граждан нашей страны распространяется эпидемия идиотии. И очень похоже,что заразу завозят американцы.Ольга ГустоваНу надо же, оказывается, какие мы всемогущие и вездесущие.Людмила СвириденкоСудя по статье, там и облучать никого не надо. Они там с детства все "облученные".Жастлек ЖакуповПрав был покойный Задорнов: - НУ ТУПЫ-Ы-Ы-Е!!!Svetlana KuzminaТошнота и головокружение это признаки короновируса, а вот если у американцев будет наблюдаться учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями - вот это точно "облучение"))))Геннадий БережновТут и делать то ничего не надо, природа уже позаботилась!Альбина КолесниковаДа на хрен вы нужны России руки о вас марать? большей глупости не возможно придумать ,господа американцы у вас и правда помрачение в уме похоже сама природа вас не любит....то у вас гейпарады,то однополые браки, а так же свободные отношения меж тем отсутствие детей . Да тьфу на вас.Vasja ChabibulinМай'ДАУНЫвладимир будановЖаль Задорнова нет, сколько материала!Johann H246fnerАЛЕКСАНДРПроводить такие атаки, чтобы дохли на рабочих местах...Ирина Серафимова (Микова)Половина мира больна паранойейRrarВесьма обидно! До русских они были трижды идиотами...CMC Majorеще в 90-х,когда армию разваливали,а пиндосы организовали так называемые курсы переобучения для наших офицеров,то уже тогда были случаи(мой сослуживец),когда абсолютно здоровые люди после 6 месяцев пребывания там возвращались и внезапно умирали от опухоли головного мозга.Так что это обычная пиндосовская практика -"держи вора"- свалить на другого то,чем они сами реально и занимались.Из той же оперы,траванули Скрипалей, подделали анализы Навального и пр -одна цепочка,а цель та же..Евгений МакЛаудтеперь понятно поведение чиновников, депутатов и прочей продажной швали нашедших себе конурку в маями и прочих лондонах. Они не предатели и не идиоты, они тоже попали под облучение в пендосии, но видимо излучатели стоят и в думе и в совете федерастов и даже в кремле, ведь пэсков такую пургу гонит(с) Ай да петров, ай да баширов, ай да расейские учёные. Почему молчит наглия??Елена игрикНу, значит пора и им предъявить за наших Хворостовского и Задорнова (Фрискас в расчет не берем, кошачий корм опасности не представляет).VValeryРусские сделали дипломатов США идиотами. Петров и Боширов в интервью Американской газете zachiotnyi pizdeosh, признались, что получилось это, практически, без усилий.EEugene69072Как можно из идиотов обыкновенных сделать каких-то особенных идиотов? Улучшить качество?Анатолий СундуковНельзя облучить мозг пиндосам в виду его отсутствия.ВВладленЛучшим способом защиты пустой головы американского дипломата является использование кострюлей, одеваемых на голову, по образцу укропских граждан. Очень помогает путем отключения мозгов от реальной жизни. Для усиления эффекта рекомендуется совершать прыжки с повторением мантры:Хто не скаче, тот не американец".Натали ДягилеваРадуюсь и восхищаюсь таким оружием в моей России. Это происходит так: идёт лазерный облучающий луч, натыкается на прохожего, идёт запрос в мозг - Ты дипломат? Американский? - на ответ -ДА! - На! На! тебе по кумполу за Россию... А вот если ответ - Нет!, я свой! - Сорян, братан, дальше пойду. Как-то так??? Это не я придумала, я просто объяснила их мысли кухонным языком))) Ваши варианты...Алексей ГоршковЗа окошком дождь и град. Это Путин виноват! Кошка бросила котят - Это Путин виноват, Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка! Вот кончается доска У несчастного бычка, Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе! Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, Не понравилось кино, Наступили вы в г…но У любого катаклизма Объяснение одно… Знает каждый демократ - Это Путин виноват! Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте - Это Путина рука! Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки! Куча под столом г…на Это Путина вина! Засорился унитаз - Это Путина приказ, Накидал туда бычков, воду слил - и был таков! По ночам бельё ворует, стёкла в нашем доме бьёт. Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот! Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах, Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах! Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет. Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе! Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала. Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват. Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам. Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!КоськаНЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ИДИОТОМ ТОГО, КОТОРЫЙ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО ИМ БЫЛ, благодаря толерантной системе ЕГЭ США!!!Виктор ПрощенкоРодитель №1 Родитель №2 Это всё одна сторона медали вторая ещё хуже. Лучшего не будет. Там на западе деградируют с увеличением скорости.Алла ДубининаА может у них проклюнулись некие нормальные мозги вот им и больно- без них гегемонами себя величать проще было???Комментировать
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