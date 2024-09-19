Модернизированные F-16 Воздушных сил Украины стали инструментом ВВС США

Недавно начались поставки Киеву истребителей F-16. Переданные Воздушным силам Украины боевые самолеты прошли модернизацию в специальном подразделении радиоэлектронной борьбы ВВС США и стали одним из американских инструментов в борьбе с Россией.
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