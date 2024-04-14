Создатели российского шутера Pioner рассказали про крайне опасных песчаных жу...

Создатели российского шутера Pioner рассказали про крайне опасных песчаных жуков-притворщиков, маскирующихся под грибыВ продолжении рассказов о жителях пустыни мира Pioner, разработчики решили поведать про особый вид противников, которые с первого взгляда могут показаться безобидными.