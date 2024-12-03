Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Потеря шахты у Красноармейска вызовет крах металлургической отрасли Украины

Потеря шахты у Красноармейска вызовет крах металлургической отрасли Украины

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice (NV).

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Комментарии
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Н
НС
вот и славно. Пусть скорее рухнет фашистское недоделанное недогосударство недоумков-скакуасов.
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9 час.

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