Потеря шахты у Красноармейска вызовет крах металлургической отрасли Украины

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice (NV).
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