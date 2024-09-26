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ВВ России женщинам могут разрешить выполнять ряд ранее запрещенных работ на шахтах и рудниках

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий. Как пишет Комсомольская Правда, из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, а также работы по обогащению, агломерации и брикетированию.

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