Киев может перейти к сотрудничеству с Китаем», если США прекратят поставки оружия и финансирование. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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