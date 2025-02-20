Киев может перейти к сотрудничеству с Китаем», если США прекратят поставки оружия и финансирование. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».