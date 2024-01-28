«Китаец» сломался — ремонт невозможен: это одноразовые машины

Недавно у российских водителей нарисовалась проблема, с которой рискует столкнуться каждый владелец высокотехнологичного автомобиля из Китая — невозможность ни за какие деньги отремонтировать своего железного друга.
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