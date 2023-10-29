Неизвестный Охлобыстин: что скрывает один из самых харизматичных актеров России

Иван Охлобыстин — харизматичный российский актер с удивительной судьбой. Наш герой пребывал на пике популярности еще в 1990-е, затем внезапно потерял нажитую тяжелым трудом славу в 2000-е, решив всецело посвятить себя служению Церкви.