Путин пояснил, на что готовы пойти Москва и Минск ради интеграции

Повестка Высшего государственного совета Союзного государства свидетельствует о то, что Россия и Белоруссия готовы сделать все необходимое для углубления интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании.
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