Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Кто он такой, этот Трамп, чтобы давать России какие-то сроки в отношении Украины? Сидел бы за своей лужей и не дёргал...Трамп дал Путину ...
  • Eduard
    Это как представители Кремля в Вашингтоне на протестах раздавали зы калачи и сушки.Это было зы вмешательство!«Нью-Йорк Таймс» ...
  • Eduard
    Та же чертова Нуланд раздавала печеньки прикинувшись"коробейником" сдержива законную власть .Послы Европы шлялпсь по ...«Нью-Йорк Таймс» ...

Путин и Ким Чен Ын молчат. Враг паникует: Куда корейцы пошли после Курской области?

Путин и Ким Чен Ын молчат. Враг паникует: Куда корейцы пошли после Курской области?

Враг паникует. После освобождения Курской области северокорейские бойцы, плечом к плечу сражавшиеся с русскими бойцами, мерещатся украинцам то на одном участке фронта, то на другом… А куда львы Ким Чен Ына пошли после Курщины? Владимир Путин и Ким Чен Ын на этот счёт пока молчат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх