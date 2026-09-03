Разнонаправленные сигналы в экономике Китая: расхождение государственных и частных индексов PMI

Макроэкономическая статистика Китая за август и начало сентября 2026 года продемонстрировала существенные разногласия между государственными и частными исследованиями деловой активности, что затрудняет единую оценку состояния второй по величине экономики мира.
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