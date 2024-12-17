Сестра Александра Реввы рассказала о связи с ним

Певец и актер Александр Ревва оказался в непростой ситуации из-за новостей о своей семье. На мероприятии «Песня года» артист откровенно рассказал журналистам, что не может помириться с матерью, так как она до сих пор не приняла его жену Анжелику.
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