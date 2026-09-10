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За рулем

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Этот кроссовер попал в топ-5 по продажам уже на 3-й месяц продаж

Этот кроссовер попал в топ-5 по продажам уже на 3-й месяц продаж

Компактный кроссовер появился у дилеров в конце мая. А уже в августе он запрыгнул на пятое место в топе продаж российского рынка.

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