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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro вышло уже более 1000 приложений Х...

Для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro вышло уже более 1000 приложений Х...

Для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro вышло уже более 1000 приложенийХотя главе M**a Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) не понравилась гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple, и по его мнению их гарнитура Quest 3 в целом лучше конкурента, с этим, похоже, не согласны разработчики приложений.

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