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Самая длинная в году: ученый объяснил необычность грядущих магнитных бурь

Самая длинная в году: ученый объяснил необычность грядущих магнитных бурь

Наступившая неделя выдастся очень необычной с точки зрения геомагнитной активности. По прогнозу ученых РАН, практически ежедневно магнитосфера Земли будет «возбуждена», а четыре дня на неделе будут наблюдаться магнитные бури уровня G1.

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