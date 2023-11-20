Самая длинная в году: ученый объяснил необычность грядущих магнитных бурь

Наступившая неделя выдастся очень необычной с точки зрения геомагнитной активности. По прогнозу ученых РАН, практически ежедневно магнитосфера Земли будет «возбуждена», а четыре дня на неделе будут наблюдаться магнитные бури уровня G1.
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