Самая длинная в году: ученый объяснил необычность грядущих магнитных бурь

Наступившая неделя выдастся очень необычной с точки зрения геомагнитной активности. По прогнозу ученых РАН, практически ежедневно магнитосфера Земли будет «возбуждена», а четыре дня на неделе будут наблюдаться магнитные бури уровня G1.