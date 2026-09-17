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Царьград

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Нижегородка получила 3 года условно за кражу 1,3 млн у пенсионерок

Нижегородка получила 3 года условно за кражу 1,3 млн у пенсионерок

Нижегородский суд назначил местной жительнице три года лишения свободы условно. Ее признали виновной в мошенничестве и неправомерном использовании платежных средств.

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