Пензенские полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» и посетили детский оздоровительный лагерь «Луч»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому дню физкультурника, сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД Жиганшой Туктаровым и представителями регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» посетили детский оздоровительный лагерь «Луч», расположенный в Городищенском районе Пензенской области.