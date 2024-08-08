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Закон, порядок, государство

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Пензенские полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» и посетили детский оздоровительный лагерь «Луч»

Пензенские полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» и посетили детский оздоровительный лагерь «Луч»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому дню физкультурника, сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД Жиганшой Туктаровым и представителями регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» посетили детский оздоровительный лагерь «Луч», расположенный в Городищенском районе Пензенской области.

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