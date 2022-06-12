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То, что останется от Украины, должно быть лишено возможности реванша – Дубовой

То, что останется от Украины, должно быть лишено возможности реванша – Дубовой

Сейчас на Украине осуществляется реализация проекта, остановленного в 2014 году. Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил участник обороны Славянска, а ныне боец чеченского отряда, военкор Геннадий Дубовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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