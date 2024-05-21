Tesla случайно показала интерьер «роботакси»

Концепт интерьера «роботакси» / © Tesla На изображениях из видеоролика присутствует двухместный электромобиль без рулевого колеса и центрального дисплея, а сиденья напоминают места для пассажиров в общественном транспорте.
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