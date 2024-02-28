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«Идеальное решение»: Малахов рассказал, что дарит жене по поводу и без

«Идеальное решение»: Малахов рассказал, что дарит жене по поводу и без

Телеведущий Андрей Малахов считает цветы идеальным подарком на любой случай жизни. Так он ответил на вопрос о том, что дарит своей жене на праздники, о чем у него поинтересовались журналисты на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней Китайского Нового Года.

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