SciAdv: геном австралийского сумчатого крота впервые удалось расшифровать

Международная группа ученых под руководством специалистов Мельбурнского университета в Австралии впервые смогла изучить геном австралийского сумчатого крота — редкого млекопитающего, обладающего набором особенностей.
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