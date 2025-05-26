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Царьград

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"Большой патриотический полюс" получил 83% на выборах в Венесуэле

"Большой патриотический полюс" получил 83% на выборах в Венесуэле

Коалиция "Большой патриотический полюс" во главе с президентом Николасом Мадуро получила 83% голосов на парламентских выборах в Венесуэле.

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