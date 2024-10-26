Легенду русской моды избил пьяный мигрант: искусствовед скончалась

Балу -

Пока власть жуёт сопли у народа уже заканчивается терпение и скоро народный бунт - который бессмысленный и беспощадный - полыхнёт... Вот только обвинят в этом бунте именно русский народ, а не понаехавших инородцев, и уж тем более - не представителей властей всех уровней, которые этим инородцам задницы лижут и поддерживают их во всём...