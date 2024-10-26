Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Легенду русской моды избил пьяный мигрант: искусствовед скончалась

Легенду русской моды избил пьяный мигрант: искусствовед скончалась

Русский Колоколъ Фото Замир Усманов/Глобаллукпресс А это Москва, город многонациональной культуры.

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Комментарии
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Балу -
Пока власть жуёт сопли у народа уже заканчивается терпение и скоро народный бунт - который бессмысленный и беспощадный -  полыхнёт... Вот только обвинят в этом бунте именно русский народ, а не понаехавших инородцев, и уж тем более - не представителей властей всех уровней, которые этим инородцам задницы лижут и поддерживают их во всём...
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8 час.
Ю
Юлия
Как причём? Женщину убил киргиз. Почему надо молчать об этом? Или это пьяное быдло неприкасаемо?
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6 час.
Егор П
Таким макаром скоро и до погромов по всей стране дойдет.(была такая инфа  лет 5 назад или 4 года назад , что самые вооруженные-это россияне, а не американцы)
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4 час.

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