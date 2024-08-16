"Ъ": поставки иностранных процессоров начали падать

Официальные поставки иностранных процессоров в Россию продолжают снижаться. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" По данным на первые четыре месяца текущего года, импорт чипов Intel в натуральном выражении уменьшился в 15 раз, и эта тенденция сохраняется, отмечают участники рынка.