"Ъ": поставки иностранных процессоров начали падать

Официальные поставки иностранных процессоров в Россию продолжают снижаться. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" По данным на первые четыре месяца текущего года, импорт чипов Intel в натуральном выражении уменьшился в 15 раз, и эта тенденция сохраняется, отмечают участники рынка.
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