Домнина призналась Костомарову, что любит другого: «Не хотела даже себе признаться, что Володя Яглыч мне небезразличен»

После событий последнего года, когда Роману Костомарову пришлось пережить ряд серьезных операций и снова научиться жить, публика начала уважать его и его супругу Оксану Домнину вдвое больше за то, что они смогли справиться с этой проблемой вместе.
После событий последнего года, когда Роману Костомарову пришлось пережить ряд серьезных операций и снова научиться жить, публика начала уважать его и его супругу Оксану Домнину вдвое больше за то, что они смогли справиться с этой проблемой вместе.
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