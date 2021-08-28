Посольство РФ призвало проживающих в США россиян подготовиться к урагану

Посольство РФ в Вашингтоне призвало проживающих на северном побережье Мексиканского залива россиян быть особенно осторожными из-за приближающегося урагана «Ида», приготовиться к стихийному бедствию и соблюдать предписания официальных властей.
Посольство РФ в Вашингтоне призвало проживающих на северном побережье Мексиканского залива россиян быть особенно осторожными из-за приближающегося урагана «Ида», приготовиться к стихийному бедствию и соблюдать предписания официальных властей.
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