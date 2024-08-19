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В Орловской области не хватило денег на дороги и «Кванториум»

В Орловской области не хватило денег на дороги и «Кванториум»

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Чужие здесь не ходят и не осваивают Какие незримые нити объединяют на Орловщине подрядчиков и заказчиков? Ответ на извечный вопрос, по большому счёту, лежащий на поверхности, искал в администрации области депутат облсовета Виталий Рыбаков.

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