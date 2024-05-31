В Алексеевском говорили о культурных традициях столичного мегаполиса

В стенах библиотеки № 62 имени Пабло Неруды на проспекте Мира, 180 состоялась встреча заместителя муфтия Москвы Рината хазрата Фасхудинова с сотрудниками ГБУ «Жилищник Алексеевского района» из числа трудовых мигрантов.
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