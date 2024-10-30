Полиция Москвы раскрыла лишившую более 100 человек квартир аферу с займами

В Москве возбуждено уголовное дело против мошенников, которые с помощью обманных схем с займами под залог недвижимости лишили жителей столицы, среди которых есть в том числе пенсионеры, более 100 квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии