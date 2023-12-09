Рецепт луковых котлет с манкой

Предлагаю вам попробовать луковые котлеты с манкой. Рецепт этот простой и бюджетный, из обычного лука получаются необычайно вкусные, ароматные, нежные и воздушные (благодаря манной крупе), чуть сладковатые котлетки.
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