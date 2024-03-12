Татарстан в топ-10 регионов-лидеров по федпроекту «Чистая страна» в рамках нацпроекта

За пять лет в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в России было устранено 128 несанкционированных свалок в городах и ликвидировано 80 опасных объектов, занимающих 2,2 тыс.
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