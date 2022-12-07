Увлекательное фотопутешествие по просторам Канады

На западе Канады, Британская Колумбия. Автор: Jeff Friesen. Канада – это не только горнолыжные курорты, национальные парки, клёны и хоккей, это удивительной красоты природные просторы и водопады, глядя на которые кружится голова и захватывает дух.
На западе Канады, Британская Колумбия. Автор: Jeff Friesen. Канада – это не только горнолыжные курорты, национальные парки, клёны и хоккей, это удивительной красоты природные просторы и водопады, глядя на которые кружится голова и захватывает дух.
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