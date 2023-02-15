Глава МИД Венгрии: У нашей страны есть свой подход на пути к мирному урегулированию украинского конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна также выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, однако у Будапешта свой подход на пути к решению этой проблемы, не совпадающий с позициями других стран-членов ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна также выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, однако у Будапешта свой подход на пути к решению этой проблемы, не совпадающий с позициями других стран-членов ЕС.
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