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Глава МИД Венгрии: У нашей страны есть свой подход на пути к мирному урегулированию украинского конфликта

Глава МИД Венгрии: У нашей страны есть свой подход на пути к мирному урегулированию украинского конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна также выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, однако у Будапешта свой подход на пути к решению этой проблемы, не совпадающий с позициями других стран-членов ЕС.

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