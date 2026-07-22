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Wildberries, Ozon и другие маркетплейсы будут штрафовать до 500 тыс. рублей за недостоверную информацию в карточках и игнорирование жалоб пользователей

Wildberries, Ozon и другие маркетплейсы будут штрафовать до 500 тыс. рублей за недостоверную информацию в карточках и игнорирование жалоб пользователей

Госдума утвердила новый законГосдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит административную ответственность для владельцев цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике.

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