Wildberries, Ozon и другие маркетплейсы будут штрафовать до 500 тыс. рублей за недостоверную информацию в карточках и игнорирование жалоб пользователей

Госдума утвердила новый законГосдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит административную ответственность для владельцев цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике.
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