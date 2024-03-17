LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Юлия Пересильд с «Вызовом» покоряет Китай

Актриса Юлия Пересильд представила в Китае первый в мире фильм, снятый в открытом космосе. Пока Клим Шипенко, режиссер первого в мире фильма, снятого в открытом космосе, покоряет в отпуске Килиманджаро, его боевая коллега и подруга Юлия Пересильд представила фильм «Вызов» в Китае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх