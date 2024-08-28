ВСУ с использованием беспилотников атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области Войска киевского режима вновь атаковали топливное хранилище на территории России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВСУ с использованием беспилотников атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области Войска киевского режима вновь атаковали топливное хранилище на территории России.
Свежие комментарии